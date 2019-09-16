РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Футболисты московского "Динамо" и "Уфы" сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.
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