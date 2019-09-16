РПЛ

ТАССТАСС«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Московский футбольный клуб "Динамо" дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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