РПЛ
РИА Новости«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского "Динамо" и "Уфы" сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.
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Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Экономика
ЦБ: демография продолжит сдерживать экономический рост до 2022 года
Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России.
Коммерсантъ 12:47
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Космос
Найдена экзопланета с пригодными для жизни условиями
Астрономы утверждают, что в атмосфере K2-18b есть вода. Исследователи считают, что экзопланета K2-18b может быть пригодной для жизни.
NewInform 14 сентября в 07:43
Политика
Путин назвал незаконным военное присутствие США в Сирии
Войска США присутствуют на территории Сирии незаконно, Москва рассчитывает на вывод американских сил из страны, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с лидерами Турции и Ирана по Сирии.
Rambler News Service 13:49
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Общество
Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС
Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
РИА Новости 13:37
Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета 05:57
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe вчера в 05:51
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Футбол
Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
Нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе пропустят матч первого тура Лиги чемпионов против Реала.
Советский спорт 14:38
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Космос
На МКС заложили фундамент для внеземного строительства
На МКС астронавты провели несколько опытов, создавая пробные образцы цемента из разных вариантов смесей, в которых былы разный вид цементного порошка, количество и тип добавок, количество воды и время, необходимое для гидратации.
Популярная механика 06:05
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер начал ликвидировать офицеров элитных подразделений ВСУ
По словам журналистов, офицер был убит точным выстрелом около 22:40.
ИнфоСМИ 12:01
Кино
Тимур Бекмамбетов снял вертикальный хоррор для Snapchat
Фонтанка.Ру 07:40
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Финансы
Рубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13