Футболисты московского "Динамо" и "Уфы" сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Экономика Водка может подорожать уже с нового года Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Политика Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Google Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Политика Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.

Происшествия Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Кино В Китае высоко оценили уникальность и красоту российского кино Гендиректор компании First Insight Production, занимающаяся прокатом российских фильмов в Китае, режиссер Дэн Лэй заявила, что фильмы из РФ отличаются уникальностью и очарованием, кинематографистам нужно не пытаться подражать Голливуду.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Политика Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Политика Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Религия Почему икону «Неопалимая купина» почитают пожарные и о чем ей молятся 17 сентября в православной церкви установлен праздник в честь известной чудотворной иконы Божией Матери "Неопалимая купина".