Футболисты московского "Динамо" и "Уфы" сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

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