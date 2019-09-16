Московский футбольный клуб "Динамо" дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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