Футбол
Metaratings«Динамо» может возглавить польский тренер Михневич
Тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич входит в число кандидатур на пост главного тренера «Динамо». Такой информацией обладает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.
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Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское «Динамо»
Sport24.ruвчера в 13:25
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
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США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Русская Планета вчера в 14:21
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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
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Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe и назвала цены для России
BMW представила 2 Series Gran Coupe и сразу назвала цены для России, где он поступит в продажу в марте будущего года.
Tvoe-avto.com вчера в 09:23
Футбол
Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика
В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента РФ Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях Mercedes с надписью «ДПС» на капотах не было рядовой ситуацией, рассказали в российском посольстве в Абу-Даби.
ТК Звезда вчера в 22:51
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Космос
Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос
Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
Общество
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Культура
Кормухина судится с Гагариной из-за песни Цоя
Рок-певица Ольга Кормухина подала судебный иск против Полины Гагариной, сообщает портал «Открытый Нижний».
Чистовик 10:15
Общество
Мошенники придумали новый вид фальшивых купюр
Появился новый способ обмана банкоматов: фальшивомонетчики наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, и устройство воспринимает ее как настоящую, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.
Sibnet Новости вчера в 06:58
Авто
Детали «Русского Прадо» от УАЗ показали на фото
Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая затем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Общество
Минтранс хочет обсудить предложение о платной регистрации в аэропортах
Острый вопрос возник тогда, когда компания-лоукостер "Победа" еще раз попросила Минтранс исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.
Новые Известия 09:10
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми законными методами
Правительство Сирии намерено противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию на приграничной сирийской территории, всеми законными средствами.
News.ru 09:49
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33