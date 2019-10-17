В среду, 16-го октября, стало известно, что вакантное место главного тренера московского "Динамо" может занять польский специалист Чеслав Михневич, - об этом сообщил известный журналист Цезарий Ковальский. В данный момент Чеслав Михневич возглавляет тренерский мостик молодёжной сборной своей страны.

Футбол Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.

Здоровье Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Политика Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.

Политика Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.

Политика Россию захотели пригласить в США на саммит G7 Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Экономика ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Наука Муравья из Сахары признали самым быстрым животным в мире Ученые признали самым быстрым животным на планете серебряного муравья, который живет в Сахаре.

Политика Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.

Гаджеты Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display Компания Xiaomi продолжает развивать своё игровое направление. Вендор показал изогнутый геймерский монитор Mi Surface Display 34.

Политика Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

Политика В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Единоборства В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Экономика Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.

Теннис Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Шоу-бизнес Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Происшествия Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.

Армия и оружие Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».