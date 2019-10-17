Футбол
Sport.ru«Динамо» может возглавить поляк Чеслав Михневич
В среду, 16-го октября, стало известно, что вакантное место главного тренера московского "Динамо" может занять польский специалист Чеслав Михневич, - об этом сообщил известный журналист Цезарий Ковальский. В данный момент Чеслав Михневич возглавляет тренерский мостик молодёжной сборной своей страны.
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