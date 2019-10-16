Футбол

MetaratingsMetaratings«Динамо» может возглавить польский тренер Михневич

Тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич входит в число кандидатур на пост главного тренера «Динамо». Такой информацией обладает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.
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Чеслав Михневич может возглавить «Динамо»

Чемпионат05:00

«Динамо» может возглавить поляк Чеслав Михневич

Sport.ruвчера в 14:30

СМИ: Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 14:12

Наставник молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Газета.Ruвчера в 14:12

«Динамо» может возглавить польский тренер Михневич

Metaratingsвчера в 13:55

Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское «Динамо»

Sport24.ruвчера в 13:25

Источник: тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 13:03
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Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
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Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru вчера в 11:51
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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
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Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
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Политика

Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
News.ru вчера в 09:35
Экономика

В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты

Юрчик сделал такое заявление на фоне анонса лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») о повышении с 28 октября цен на перелеты в Россию из-за рубежа на €25, то есть примерно на 40% от средней стоимости такого билета.
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров

Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.
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Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display

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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

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Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
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Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Армия и оружие

Коалиция США разбомбила свой склад боеприпасов в Сирии

Авиация коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в районе населенного пункта Кобани в Сирии.
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Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
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Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России

Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
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Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)

Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного розыгрыша КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 после буллитов.
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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

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Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

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В Тольятти состоялась презентация Lada Largus Karelia

На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
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