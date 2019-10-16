Тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич входит в число кандидатур на пост главного тренера «Динамо». Такой информацией обладает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.

Спорт день за днем

Политика МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

Футбол Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).

Игры Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.

Армия и оружие Меркель заявила о возрастающей роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге заявила, что роль России и Ирана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.

Политика Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.

Экономика В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты Юрчик сделал такое заявление на фоне анонса лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») о повышении с 28 октября цен на перелеты в Россию из-за рубежа на €25, то есть примерно на 40% от средней стоимости такого билета.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Культура Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

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Здоровье Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева Многие женские консультации находятся в приспособленных зданиях. Теперь мы хотим заняться этим звеном, - сказал Сергей Собянин.

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Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".

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Политика Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.

Музыка Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.

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Происшествия В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Армия и оружие Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.