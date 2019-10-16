Футбол
Metaratings«Динамо» может возглавить польский тренер Михневич
Тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич входит в число кандидатур на пост главного тренера «Динамо». Такой информацией обладает журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский.
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Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское «Динамо»
Sport24.ruвчера в 13:25
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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
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Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
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