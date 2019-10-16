Футбол
Евро-футбол.ру«Динамо» может возглавить тренер молодёжной сборной Польши
Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём Twitter-аккаунте информирует польский журналист Цезарий Ковальски.
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Для чего урчат кошки и 5 других загадок природы и космоса
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Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.
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В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в сирийском конфликте с действиями СССР в Афганистане, передает РИА Новости.
Дождь 16:11
Общество
Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла
Похоже, герцогиня Сассекская чувствовала себя вполне комфортно, а вот пользователи Сети не оценили лук Меган.
Woman.ru 03:11
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Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad
В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
The GEEK вчера в 16:05
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Игромания.ру вчера в 16:45
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Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Политика
Дипломаты Китая теперь обязаны уведомлять об официальных визитах в США
Как известно, Китай является не является такой же свободной страной, как и США, и раньше китайские дипломаты могли легко выбираться в более открытое общество в любой момент.
ГЛАС.RU 17:17
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Кино
Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»
Газета Metro 13 октября в 10:47
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Чемпионат 16:00
Космос
Роскосмос заказал двух «Аистов»
Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Росбалт 08:53
Технологии
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
CyberSport.ru 03:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.
Metaratings 14:21
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Шоу-бизнес
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие
В конгрессе США приняли резолюцию против отвода войск из Сирии
Резолюция, которую предложили председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, отвергает принятое Трампом решение «положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии».
ТК Звезда 16:54