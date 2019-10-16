Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём Twitter-аккаунте информирует польский журналист Цезарий Ковальски.

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