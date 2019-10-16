Футбол
Евро-футбол.ру«Динамо» может возглавить тренер молодёжной сборной Польши
Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём Twitter-аккаунте информирует польский журналист Цезарий Ковальски.
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Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское «Динамо»
Sport24.ruвчера в 13:25
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