Футбол
Евро-футбол.ру«Динамо» может возглавить тренер молодёжной сборной Польши
Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём Twitter-аккаунте информирует польский журналист Цезарий Ковальски.
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Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское «Динамо»
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Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35
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Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Происшествия
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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
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Стала известна возможная схема наименования процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения
В ноябре AMD хочет вывести на рынок первых представителей третьего поколения процессоров Ryzen Threadripper.
iXBT.com вчера в 09:46
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
RT на русском 01:49
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Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 10:35
Авто
В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Новинка выставлена на продажу в четырех вариациях: RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD и девяти модификациях с ценообразованием от 3 млн 389 тысяч до 5 млн 574 тысяч рублей.
Pnzdrive 15 октября в 23:59
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
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Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.
Коммерсантъ вчера в 18:21
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
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Врачи очередной российской больницы массово уволились
В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.
Lenta.ru 00:01
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском вчера в 09:37
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Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 14 октября в 00:00
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Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
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Смартфон Samsung Glaxy S10+ выдавали за Redmi K30
На этой неделе компания Redmi подтвердила факт разработки смартфона Redmi K30, который получил поддержку сетей пятого поколения, а также сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в правом верхнем углу экрана.
iXBT.com 02:31
Общество
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram от компаний Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Об этом сообщает издание The Bell.
Piter.tv 14 октября в 02:57
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Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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iReactor 15 октября в 04:22