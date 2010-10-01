Футбол

Ставка TVСтавка TV«Динамо» не спасет ни Бердыев, ни Каррера. Проблема вовсе не в тренере

Каррера тоже опасается идти в команду, которая собиралась абсолютно бессистемно и не под него. Еще одна группа влияния лоббирует на пост главного тренера "Динамо" Михаила Галантионова.
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«Динамо» не спасет ни Бердыев, ни Каррера. Проблема вовсе не в тренере

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Metaratingsвчера в 15:10
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
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В ночь с 22 на 23 сентября пройдет церемония вручения главной телевизионной премии — «Эмми».
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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