Футбол
Ставка TV«Динамо» не спасет ни Бердыев, ни Каррера. Проблема вовсе не в тренере
Каррера тоже опасается идти в команду, которая собиралась абсолютно бессистемно и не под него. Еще одна группа влияния лоббирует на пост главного тренера "Динамо" Михаила Галантионова.
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Происшествия
Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся
Коммерсантъ 14:00
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
Кривое-зеркало.ру 07:25
Спорт
РУСАДА: Агентство сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что российское агентство на сегодняшний день соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) полностью и этому есть подтверждение.
РЕН ТВ 05:40
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Футбол
В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены.
Матч ТВ 11:06
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат вчера в 15:12
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Космос
Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле
Телеканал 360° 14:32
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Кино
В США пройдет церемония вручения премии «Эмми»
В ночь с 22 на 23 сентября пройдет церемония вручения главной телевизионной премии — «Эмми».
Культуромания вчера в 04:41
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Кино
Музыкальная сказка возвращается: новый трейлер «Холодного сердца 2»
Оригинальная лента «Холодное сердце» заработала в прокате 1,2 млрд долларов США.
Киноафиша России 13:09
Политика
Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине
Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02