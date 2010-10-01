Каррера тоже опасается идти в команду, которая собиралась абсолютно бессистемно и не под него. Еще одна группа влияния лоббирует на пост главного тренера "Динамо" Михаила Галантионова.

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«Динамо» не спасет ни Бердыев, ни Каррера. Проблема вовсе не в тренере

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