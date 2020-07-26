Форвард Кирилл Панченко покинет московское «Динамо» в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ: «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко

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