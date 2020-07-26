Футбол

RT на русскомRT на русскомСМИ: «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко

Форвард Кирилл Панченко покинет московское «Динамо» в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ: Панченко покинет «Динамо»

Матч ТВ14:56

СМИ: «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко

RT на русском14:33

Панченко покидает «Динамо»

Спорт-Экспресс14:08

«Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко

Metaratings14:28

Панченко покидает «Динамо» на правах свободного агента

Евро-футбол.ру14:26

Панченко уйдет из «Динамо», его контракт не продлят

Sports.ru14:20

«СЭ»: «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко

Бомбардир.ру14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Происшествия

Здание Центрального телеграфа в Воронеже оцепили спецслужбы

Обозреватель Врн 15:27
Политика

Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
29
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

РИА Новости 02:01
124
Общество

NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах

По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
1
Общество

Бэнкси пожертвовал на благотворительность серию картин

Известный уличный художник Бэнкси пожертвовал несколько картин благотворительному аукциону, сообщает издание Independent.
Вести.Ru 13:34
Происшествия

В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика

РБК 14:48
244
Политика

Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне

Права человека в Чечне не нарушаются, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 15:02
167
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
614
Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
4
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
650
Футбол

«Лацио» в гостях забил пять мячей «Вероне»

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу "Верона" уступила "Лацио".
Газета.Ru 15:43
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
3,4K
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
1,2K
Космос

Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна

Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 06:43
Здоровье

Владимир Васильев вручил медработникам госнаграды

Сегодня, 26 июля, в День Конституции Дагестана, Глава региона Владимир Васильев в торжественной обстановке вручил государственные награды медработникам Дагестана.
ГТРК Дагестан 14:13
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
17
Авто

Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России

Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
Новые автомобили 11:54
2
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
1
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
30
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»

Газета.Ru 15:49
2
Общество

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

РИА Новости 08:16
996
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
1,2K
Политика

Трампа обвинили в использовании имени Рейгана

Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
Lenta.ru 15:11
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
34
Здоровье

На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Армия и оружие

В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
6
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
473
Игры

Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой

Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
3
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
37
Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
553
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Викторович Панченко
Российский футболист
Российский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Динамо». Сын Виктора Панченко. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, двукратный победитель ФНЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное