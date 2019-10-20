Матч против "Краснодара" проходил для "Динамо" в праздничной атмосфере. 22 октября отмечается день рождения великого советского голкипера Льва Яшина, который всю карьеру провёл в стане бело-голубых.

«Динамо» не сумело победно отметить день рождения Яшина

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