РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Н'Жье (85).
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