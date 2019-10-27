РПЛ
Коммерсантъ«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
17
Сигурдссон
20
Кучаев
98
Обляков
9
Чалов
8
Влашич
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
34
Рауш
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
6
Юсупов
88
Хильемарк
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Н'Жье (85).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
Источники издания сообщают, что обсуждавшиеся ранее отставки, в частности, губернаторов Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести предположительно на весну.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Общество
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Происшествия
В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Фигурное катание
Трусова обновила два рекорда мира и стала победительницей Skate Canada
Россиянка Александра Трусова, занимавшая третье место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, в произвольной выступила с одной ошибкой, но набрала феноменальное количество баллов, став победительницей турнира.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Футбол
«Аталанта» забила семь мячей в ворота «Удинезе»
«Аталанта» разгромила «Удинезе» в игре 9-го тура чемпионата Италии.
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Здоровье
Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области
В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).
Происшествия
Обвиненного в избиении жены рязанского священника отстранили от службы
Экономика
ТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов
Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Назван средний возраст диагностики рака в России
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Общество
Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре
В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
Музыка
Сургутская певица покорила жюри шоу «Голос»
28-летняя сургутянка Милана Рахманова, солистка группы "Мишки на Севере", успешно прошла слепые прослушивания известного шоу "Голос" и попала в команду Сергея Шнурова.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.