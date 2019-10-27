ЦСКА на своем поле проиграл «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России. Самый очевидный момент забить у армейцев был в середине первого тайма, когда одиннадцатиметровый удар не сумел реализовать Никола Влашич. Победу бело-голубым принес точный удар Клинтона Н’Жие на 85-й минуте встречи.

ЦСКА уступил «Динамо» в московском дерби, Влашич не забил пенальти

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