РПЛ
Sportbox.RUЦСКА уступил «Динамо» в московском дерби, Влашич не забил пенальти
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА на своем поле проиграл «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России. Самый очевидный момент забить у армейцев был в середине первого тайма, когда одиннадцатиметровый удар не сумел реализовать Никола Влашич. Победу бело-голубым принес точный удар Клинтона Н’Жие на 85-й минуте встречи.
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