РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUЦСКА уступил «Динамо» в московском дерби, Влашич не забил пенальти

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА на своем поле проиграл «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России. Самый очевидный момент забить у армейцев был в середине первого тайма, когда одиннадцатиметровый удар не сумел реализовать Никола Влашич. Победу бело-голубым принес точный удар Клинтона Н’Жие на 85-й минуте встречи.
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