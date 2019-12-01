Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Локомотив» встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.

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Футбол Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками На стадионе «Газпром Арена» включили колонки, чтобы заглушить оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков московского «Спартака».

Происшествия Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Красноярском крае Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на трассе в Нижнеингашском районе Красноярского края, погиб водитель скорой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в воскресенье.

Футбол Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

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Происшествия Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.

Политика Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.