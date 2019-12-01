Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Локомотив» встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.

Футбол «Фиорентина» рассказала о травме Рибери Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил травму в матче 14-го тура серии А с «Лечче» (0:1). Француз вышел на поле с первых минут, но по ходу первого тайма получил повреждение и был заменен в перерыве.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Автоспорт Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.

Политика В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".

Политика СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом НАТО Немецкая газета Bild в субботу, 30 ноября, объяснила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что главным противником альянса является не Россия или Китай, а международный терроризм.

Общество В Твери хотят установить мемориальную доску краеведу Марку Ильину В октябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося краеведа, а в ноябре его имя внесли в "Золотую книгу Твери".

Здоровье Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

Общество Знаки зодиака, которых порадует 2020 год Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.