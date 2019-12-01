РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Бенедикт Хеведес
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Локомотив» встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.
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