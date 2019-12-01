Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Локомотив» встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье По состоянию на 14:00 мск состояние четырех пациентов из числа пострадавших при ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое, одну пациентку прооперировали, заявил главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

Футбол Зенит — Спартак 1:0 Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.

Общество Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Футбол Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.

Общество Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.

Технологии Windows 10 все еще можно получить бесплатно Один из сотрудников компании на Reddit подтвердил, что данная утилита позволяет бесплатно обновить Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10.

Экономика Набиуллина объяснила причину укрепления рубля Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

Технологии Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.