РПЛ

Москва 24Москва 24«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "РЖД-Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Динамо" дважды отличился Максимилиан Филипп, открывший счет на 23-й минуте и реализовавший пенальти на 49-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Динамо» обыграло «Локомотив» в рамках столичного «дерби» на «РЖД Арене»

Агентство Москва10:25

«Динамо» Новикова: 14 очков в шести матчах!

Спорт-Экспресс11:20

«Динамо» обыграло «Локомотив» в 18-м туре РПЛ

RT на русском11:44

Филипп, сделавший дубль в ворота «Локомотива», стал лучшим игроком матча

Матч ТВ10:30

У «Локомотива» всего одна победа в 8 последних матчах

Sports.ru10:45

Как «Динамо» дожало «Локомотив» -2:1: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru10:45

Филипп: матч с «Локомотивом» — мой лучший в России

Чемпионат13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ

RT на русском 13:43
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Кино

Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Российская газета 11:09
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Футбол

«Зенит» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

Sport24.ru 14:17
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия 09:54
Происшествия

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 12:56
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Хоккей

Макдэвид, Маккиннон и Патрик Кейн признаны звездами ноября в НХЛ

ТАСС Спорт 13:39
Шоу-бизнес

Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»

Экспресс газета 12:31
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera 29 ноября в 16:03
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Политика

Социал-демократическая партия Германии избрала новое руководство

Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.
News.ru вчера в 14:38
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Экономика

Пенсионный возраст продолжит расти из-за продолжительности жизни

Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
Деловое.ТВ 29 ноября в 04:47
Музыка

Мэг Донелли пришла на American Music Awards в платье от азербайджанского дизайнера

Всемирно известная американская актриса и певица Мэг Донелли пришла на церемонию вручения премии American Music Awards of 2019 в наряде азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан 02:51
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Коммерсантъ 13:29
Авто

Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное