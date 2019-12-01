РПЛ

Москва 24Москва 24«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "РЖД-Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Динамо" дважды отличился Максимилиан Филипп, открывший счет на 23-й минуте и реализовавший пенальти на 49-й минуте.
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