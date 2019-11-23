РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Динамо» обыграло «Ростов» благодаря дублю Филиппа с пенальти

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
В Москве завершился матче 17-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и "Ростовом". Хозяева поля благодаря двум реализованным пенальти добились победы со счетом 2:1 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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