«Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. «Ростов» открыл счет в матче на 11-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Алексея Ионова.

Дубль Филиппа с пенальти принес «Динамо» победу над «Ростовом»

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