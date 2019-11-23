РПЛ

РБКРБКДубль Филиппа с пенальти принес «Динамо» победу над «Ростовом»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
«Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. «Ростов» открыл счет в матче на 11-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Алексея Ионова.
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