Неровно играющие в последнее время «Динамо» и «Ростов» провели матч 17-го тура. Уже на 13-й минуте гости открыли счет, когда после перехвата мяча и серии передач Ивелин Попов с центра штрафной площади переиграл Антона Шунина.

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