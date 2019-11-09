РПЛ
REGNUM«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
|23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
|26′
|30′
Клинтон Н`Жи
|34′
Иван Ордец
Александр Зуев
|45′
Александр Ташаев
|52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|58′
|66′
Иван Ордец
|69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
|72′
|73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
|81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
|84′
|90′
Сергей Паршивлюк
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
3
Плиев
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
26
Микелтадзе
18
Могилевец
12
Зуев
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
17
Паршивлюк
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
6
Юсупов
99
Шейдаев
24
Евгеньев
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
Футбольный московский клуб «Динамо» обыграл футболистов казанского «Рубина» в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле казанского стадиона «Центральный» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
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