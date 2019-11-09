РПЛ

REGNUMREGNUM«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

Рубин — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
26′
30′
Клинтон Н`Жи
34′
Иван Ордец
Александр Зуев
45′
Александр Ташаев
52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
58′
66′
Иван Ордец
69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
72′
73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
84′
90′
Сергей Паршивлюк
Футбольный московский клуб «Динамо» обыграл футболистов казанского «Рубина» в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле казанского стадиона «Центральный» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
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