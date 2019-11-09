РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Динамо» победило «Рубин» в матче РПЛ

Рубин — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
26′
30′
Клинтон Н`Жи
34′
Иван Ордец
Александр Зуев
45′
Александр Ташаев
52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
58′
66′
Иван Ордец
69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
72′
73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
84′
90′
Сергей Паршивлюк
Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили казанский "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. На 23-й минуте встречи, прошедшей в Казани, гол в составе "Динамо" провел Себастьян Шиманьски. Команды доигрывали матч в неполных составах.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Казань брал», - «Динамо» отмечает победу над «Рубином»

Soccer.ru08:18

«Рубин» — «Динамо» — 0:1. Видеообзор матча

Sport24.ru09:12

«Рубин» опустился в зону стыковых матчей, проиграв «Динамо» дома впервые за 13 лет

Sports.ru08:32

«Рубин» – «Динамо» – 0:1. РПЛ. Гол – Шиманьски. Ошибка – судья Турбин

Чемпионат08:45

«Рубин» проиграл московскому «Динамо», не забив в четвертом матче подряд

Реальное время07:59

«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику

Спорт-Экспресс09:00

Футболист «Рубина» Данченко не сыграет с московским «Динамо»

РИА Новости07 ноября в 04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия

Преподаватель СПбГУ убил и расчленил аспирантку

Lenta.ru 08:45
Авто

В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей

Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
Технологии

Состоялся релиз Death Stranding

Матч ТВ вчера в 01:09
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Общество

Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске

ТАСС вчера в 18:20
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 06 ноября в 08:53
Происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
RT на русском 11:49
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском 10:31
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике

Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Политика

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Здоровье

Обязательно ли есть супы, поведали эксперты

Эксперты поделились мнением, обязательно ли есть супы, или можно отказаться от их употребления.
Пермь открытая 09:17
Фигурное катание

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае

Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
Происшествия

Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП

Актер драмтеатра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП в Красноярском крае, аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля артиста.
ФАН вчера в 20:04
Культура

Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне

Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.
РИА Новости 03:47
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru 06 ноября в 21:55
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в помещении

Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное