Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами

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«Ростов» — «Тамбов»: «Ростов» оштрафован на 50 тысяс рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиков в адрес судей. «Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева. «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей.
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