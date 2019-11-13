Футбол
Чемпионат«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами
«Ростов» — «Тамбов»: «Ростов» оштрафован на 50 тысяс рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиков в адрес судей. «Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева. «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:13, Ашберн
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Футбол
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года
Немецкий футбольный союз принял решение дисквалифицировать капитана «Айнтрахта» Давида Абрахама до конца года.
Евро-футбол.ру 11:22
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Дмитрий Песков: Путин не принимал решений по празднику стояния на Угре
Напомним, в Калуге в концертном зале областной филармонии прошли торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные победному окончанию Стояния на реке Угре 1480 года.
Kazanfirst.ru 08:50
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Политика
Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.
Piter.tv 10:30
Происшествия
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Lenta.ru 10:47
Общество
Депутаты предлагают вернуть пенсионный возраст
Руководитель комитета по политике субъектов предложил вернуть прежний возраст для ухода на заслуженный отдых жителям Дальневосточного региона.
Время Бухгалтера вчера в 04:47
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Футбол
Игорь Коновалов: «Летом был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, где мог оказаться в предыдущее трансферное окно.
Sportbox.RU 08:01
Игры
Bethesda открыла студию Roundhouse — в нее вошли разработчики оригинальной Prey
Bethesda объявила о создании новой студии Roundhouse: в нее перешли все сотрудники студии Human Head Studios, которую разработчикам пришлось закрыть.
Gmbox.ru 11:38
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Политика
В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
Москва 24 вчера в 04:59
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42