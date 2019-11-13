«Ростов» — «Тамбов»: «Ростов» оштрафован на 50 тысяс рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиков в адрес судей. «Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева. «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей.

«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.

Происшествия В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Кино В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.

Политика Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.

Общество Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте» В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.

Политика Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Футбол Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года Немецкий футбольный союз принял решение дисквалифицировать капитана «Айнтрахта» Давида Абрахама до конца года.

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Политика Дмитрий Песков: Путин не принимал решений по празднику стояния на Угре Напомним, в Калуге в концертном зале областной филармонии прошли торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные победному окончанию Стояния на реке Угре 1480 года.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Футбол Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Общество Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».

Футбол Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.

Политика Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.

Происшествия На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.

Общество Депутаты предлагают вернуть пенсионный возраст Руководитель комитета по политике субъектов предложил вернуть прежний возраст для ухода на заслуженный отдых жителям Дальневосточного региона.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Игры Bethesda открыла студию Roundhouse — в нее вошли разработчики оригинальной Prey Bethesda объявила о создании новой студии Roundhouse: в нее перешли все сотрудники студии Human Head Studios, которую разработчикам пришлось закрыть.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Политика В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.