Футбол
РБК«Динамо» оставило Хохлова тренером команды и попросило у фанатов терпения
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост как минимум до зимней паузы в чемпионате России, сообщает пресс-служба клуба.
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Наука
В мужских семенниках вырабатываются вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин обнаружили ферменты, которые вырабатывают эндоканнабиноиды — вещества, аналогичные тем, что есть в марихуане.
Life.ru 08:15
Общество
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Политика
Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов
Пограничная служба Украины прекратила пропуск в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала, как парится в русской бане
Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками секретами русской бани.
Newsroom24 06:08
Общество
Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге
Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.
RT на русском 09:40
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Интернет
Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram
Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Телеканал 360° 10:18
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Авто
Skoda отзывает автомобили Octavia и Yeti в России
Тавто.Ру 09:47
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
В Австрии девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете
Девять человек получили ранения при взрыве газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль, сообщает в понедельник газета Kurier.
РИА Новости 08:09
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Авто
В России обновили правила расчета транспортного налога
В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.
Уралинформбюро 08:18
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Общество
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова обратить внимание на уголовные дела в отношении задержанных на несогласованных акциях в столице программиста Константина Котова и актера Павла Устинова, а также отменить вынесенные им приговоры.
РИА Новости 09:49
Здоровье
Рост заболеваемости ОРВИ регистрируется в Башкирии
В Роспотребнадзоре по республике рассказали о ходе иммунизации населения В Башкирии регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Аргументы и Факты - Уфа 05:36
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54