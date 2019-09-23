Футбол

РБКРБК«Динамо» оставило Хохлова тренером команды и попросило у фанатов терпения

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост как минимум до зимней паузы в чемпионате России, сообщает пресс-служба клуба.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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