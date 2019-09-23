Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост как минимум до зимней паузы в чемпионате России, сообщает пресс-служба клуба.

«Динамо» оставило Хохлова тренером команды и попросило у фанатов терпения

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