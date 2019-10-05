Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отправлен в отставку после поражения команды от "Оренбурга", ставшего для бело-голубых четвертым подряд. По информации СМИ, своей должности может лишиться и спортивный директор клуба Роман Орещук.

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