РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Московское "Динамо" сообщило об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова со своего поста.
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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