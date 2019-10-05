Московское "Динамо" сообщило об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова со своего поста.

Спорт день за днем

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Космос «Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году "Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

Недвижимость Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей 35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).

Технологии Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» Физический пуск обоих ядерных реакторов реакторной установки прошел на новом российском головном универсальном атомном ледоколе «Арктика».

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Фигурное катание Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.

Футбол Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита» Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что приобретения клуба в следующие трансферные окна могут быть такими же громкими, как этим летом.

Политика Львовский журналист о жителях Донбасса: 40 лет зачисток и концлагеря С призывом применить к жителям Донбасса «40 лет зачисток» и отправку в концлагеря в шахтах выступил львовский журналист Олег Радык 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Наука Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.

Авто В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Политика Демократы Конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине Демократы палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома документы, связанные с телефонными переговорами лидеров США и Украины в связи с расследованием импичмента, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.