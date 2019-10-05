Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, и она была принята руководством клуба. Это случилось после неудачного для "бело-голубых" поединка с "Оренбургом", который был проигран со счетом 0:2, сообщил в ходе эфира работник пресс-службы "Динамо" Дмитрий Дерунец.

Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»

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