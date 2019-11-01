Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Динамо» победил «Ахмат» в матче молодежного первенства России

Динамо — Ахмат
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.
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