Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Динамо» победил «Ахмат» в матче молодежного первенства России

Динамо — Ахмат
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
1 фото
Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.
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