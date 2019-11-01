Футбол
РИА Новости«Динамо» победил «Ахмат» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Lenta.ru 15:25
Единоборства
Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса
В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Политика
В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.
РИА Новости 18:51
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости вчера в 17:26
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на боксёрский поединок
Discover24 02:56
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
РИА Новости 18:47
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Происшествия
В Магадане в ДТП с участием двух машин погибли два человека
В Магадане в ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.
РЕН ТВ 20:40
Происшествия
Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной
Екатеринбург в интернете 00:53
Политика
Трамп поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида.
Аргументы и Факты вчера в 22:56
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва 03:08
Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Падерборн», одержав 4-ю победу подряд
«Хоффенхайм» одержал крупную победу над «Падерборном» в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги.
Sport24.ru 17:18
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Общество
Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета вчера в 02:00