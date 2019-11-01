Футбол
РИА Новости«Динамо» победил «Ахмат» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Происшествия
SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
Общество
МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт
Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.
Гаджеты
Redmi представила сверхдешёвый 40-дюймовый телевизор
В конце лета бренд Redmi представил свой первый телевизор — 70-дюймовый Redmi TV стоимостью всего 530 долларов.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
Армия и оружие
ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией
Боевые расчеты провели более 20 пусков зенитных управляемых ракет различной дальности и успешно ликвидировали тренировочные цели.
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Происшествия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Политика
В США приняли резолюцию об импичменте Трампа
Основанием для импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы требовал начать расследование в отношении сына своего конкурента, кандидата в президенты США Джо Байдена.
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Политика
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Происшествия
После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск
Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать в Париж
37-летняя Наталья Водянова уже давно живет в столице Франции вместе с детьми и 42-летним возлюбленным Антуаном Арно.
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Авто
Mazda подретушировала кроссовер CX-9
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.