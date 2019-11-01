Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.

Общество МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.

Гаджеты Redmi представила сверхдешёвый 40-дюймовый телевизор В конце лета бренд Redmi представил свой первый телевизор — 70-дюймовый Redmi TV стоимостью всего 530 долларов.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика В США приняли резолюцию об импичменте Трампа Основанием для импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы требовал начать расследование в отношении сына своего конкурента, кандидата в президенты США Джо Байдена.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Музыка Группа My Chemical Romance воссоединится Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.