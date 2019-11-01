Футбол
РИА Новости«Динамо» победил «Ахмат» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу.
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«Динамо» увеличило отрыв от 2-го места в первенстве «молодёжек», победив «Ахмат»
Чемпионатвчера в 06:55
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском вчера в 22:25
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Экономика
«Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации
Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».
Rambler News Service вчера в 12:04
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Известия вчера в 20:15
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском вчера в 09:48
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика
Путин высказался о наказании за ошибки при установлении инвалидности
Президент России Владимир Путин предложил министру здравоохранения и вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать об ужесточении наказания работников медико-социальной экспертизы (МСЭ) за ошибки при установлении инвалидности.
Rambler News Service 31 октября в 06:30
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Происшествия
Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной
Екатеринбург в интернете вчера в 00:53
Происшествия
Полиция Якутии выяснит, зачем пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку
РЕН ТВ вчера в 08:17
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Трамп сравнил себя с псом, участвовавшем в ликвидации аль-Багдади
Служебный пес во время операции в Сирии по уничтожению главы террористов аль-Багдади получил травму, об этом сообщил Пентагон.
ГЛАС.RU вчера в 23:29
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
IT-World вчера в 08:46
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Киберспорт
Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев
REGNUM вчера в 16:00
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36