Футбол
Все про Спорт руКиевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2. Таким образом, безвыигрышная серия киевского клуба достигла уже шести матчей.
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Киевское «Динамо» проиграло «Десне». При Михайличенко киевляне еще не побеждали
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