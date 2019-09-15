Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2. Таким образом, безвыигрышная серия киевского клуба достигла уже шести матчей.

Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд

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