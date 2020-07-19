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РИА НовостиРИА Новости«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Колоса".
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Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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«Истанбул Башакшехир» досрочно стал чемпионом Турции.
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Российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников назвал перспективное лекарство против коронавируса, созданное на основе антител.
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