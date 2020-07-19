Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Колоса".

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Общество Названы приоритетные группы россиян по вакцинации от коронавируса Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал приоритетные категории россиян по вакцинации от коронавируса. 740

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Финансы Какие доходности остались на депозитном рынке Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 21

Футбол Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.

Общество В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является. 26

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах В интервью Fox News в ходе обсуждения возможного переименования баз господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга». 774

Происшествия Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.

Общество Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. 4

Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 824

Общество На юге Сахалина сегодня не ожидается осадков Специалисты гидрометеорологического центра Южно-Сахалинска сообщили о том, что в южной части Сахалина не ожидается никаких осадков.