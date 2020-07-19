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РИА Новости
РИА Новости

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Колоса".В источнике
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Спорт-Экспресс

Киевское «Динамо» сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс20:10
Чемпионат

Киевское «Динамо» проиграло «Колосу», но пробилось в квалификацию Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:08
РИА Новости

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

РИА Новостивчера в 14:49
Bookmaker-ratings.ru

Киевское «Динамо» проиграло «Колосу» в последнем туре УПЛ, но осталось на втором месте

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:28
Евро-футбол.ру

Киевское «Динамо» прошло в Лигу чемпионов благодаря осечке «Зари»

Евро-футбол.рувчера в 14:28
Sport24.ru

Киевское «Динамо» завоевало серебряные медали УПЛ

Sport24.ruвчера в 14:27
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости21:33
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Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru17 июля в 12:16
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru18 июля в 10:49
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Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости23:07
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Российские школьники стали первооткрывателями острова в Арктике

Школьники из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска в процессе изучения снимков из космоса открыли на северных территориях новый небольшой по площади остров, который образовался примерно двумя неделями ранее в результате потепления и отхода ледников.
Политическая Экспертиза21:42
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Экс-глава колонии, где сидел отец Сергий, заступился за схимонаха

Бывший глава свердловского ГУФСИН, генерал-майор Иван Жарков, который во время отбытия наказания схиигуменом Сергием в ИК-13 Нижнего Тагила руководил этой колонией, написал письмо в его поддержку.
URA.Ruвчера в 16:59

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАССвчера в 16:53
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Мещеряков: «У Николича семь матчей и ни одного поражения»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал итоговое второе место клуба в РПЛ, а также поделился мнением работе о главного тренера "железнодорожников" Марко Николича.
Soccer.ruвчера в 16:16
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