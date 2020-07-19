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РИА Новости«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Колоса".
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Киевское «Динамо» проиграло «Колосу» в последнем туре УПЛ, но осталось на втором месте
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