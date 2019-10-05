РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Динамо» проиграло в гостях «Оренбургу»

Уступив "Оренбургу"(0:2), "бело-голубые" рискуют опуститься на последнее место в таблице Премьер-лиги по итогам 12-го тура. Перед нынешним сезоном "Динамо" провело мощную трансферную кампанию, потратив на новичков около 40 миллионов евро.
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«Динамо» проиграло в гостях «Оренбургу»

Российская газета08:58

День аутсайдера: в субботу РПЛ ударит по низам

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РПЛ. «Уфа» примет «Ахмат», «Динамо» в гостях сыграет с «Оренбургом»

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В Калининградской области температура воздуха может понизиться до – 4 градусов Предстоящей ночь в Калининградской области возможны значительные заморозки.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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