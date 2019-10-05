РПЛ
Российская газета«Динамо» проиграло в гостях «Оренбургу»
Уступив "Оренбургу"(0:2), "бело-голубые" рискуют опуститься на последнее место в таблице Премьер-лиги по итогам 12-го тура. Перед нынешним сезоном "Динамо" провело мощную трансферную кампанию, потратив на новичков около 40 миллионов евро.
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Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Авто
Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями
Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.
32CARS.ru 05:29
Общество
Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу
Екатеринбург Онлайн 06:40
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:59
Футбол
«Рубин» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:52
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Общество
В Калининградской области в ночь с 5 на 6 октября ожидаются сильные заморозки
В Калининградской области температура воздуха может понизиться до – 4 градусов Предстоящей ночь в Калининградской области возможны значительные заморозки.
Калининград 24 12:03
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Авто
Опубликована статистика продаж Lada Vesta с АМТ и МКПП
Только 9% приходится на продажи Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией или «роботом» — 9% При этом большая часть продаж Vesta с AMT приходится на модификацию SW Cross — 51% (3422 шт.).
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В беседе журналист упомянул об опасениях, которые прозвучали от участника российско-латиноамериканского форума: не обернутся ли торговля и инвестиции, ввиду стратегической важности отношений с Кубой, простыми поставками, как это было при СССР.
ТК Звезда 11:13
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
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РИА Новости 07:28
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11