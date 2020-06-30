Коронавирус
Российская газета«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. Все игроки москвичей сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции.
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Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Экономика
В России резко подорожала гречка
В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
Lenta.ru 04:14
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастасия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM вчера в 09:02
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Политика
Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Гаджеты
Huawei — лидер мирового рынка смартфонов уже два месяца подряд
Apple в мае заняла 13% рынка, у Oppo, Xiaomi и Vivo было по 8%. Всего за месяц в мире было реализовано 81,97 млн смартфонов против 69,37 млн месяцем ранее.
iXBT.com 04:31
Общество
Число безработных в России достигло 2,7 млн человек
Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек.
ТАСС 04:44
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Компания Xiaomi в Facebook представила новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C 30 июня.
Mockva.ru 04:10
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Общество
Еще 6693 случая коронавируса выявлено в России за сутки
В России выявили еще 6693 случая коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 во вторник, 30 июня.
Вечерняя Москва 03:29
Авто
General Motors выиграл контракт на оснащение военной базы США
Car.ru вчера в 08:30
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Происшествия
Дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян передадут в ГП РФ
РЕН ТВ вчера в 04:22
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05