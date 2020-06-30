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Российская газетаРоссийская газета«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом

Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. Все игроки москвичей сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом

Матч ТВ03:34

«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом

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Роспотребнадзор разрешил футболистам основы «Динамо» сыграть с «Сочи»

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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» играть с «Сочи»

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