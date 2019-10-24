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Sport24.ruSport24.ru«Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», «Мальме» победил «Лугано»

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
3 фото
Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Счет на второй минуте открыл нападающий датской команды Пиерос Сотириу. Киевляне ответили на 53-й минуте точным ударом защитника Артема Шабанова.
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