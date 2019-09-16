РПЛ

RT на русскомRT на русском«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в девятом туре РПЛ

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Московское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 0:0. «Уфа» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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