РПЛ
RT на русском«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в девятом туре РПЛ
|25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
|45′+1′
|65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|70′
|71′
Александр Сухов
|73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
|77′
|84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
24
Евгеньев
34
Рауш
20
Грулев
6
Юсупов
5
Филипп
15
Нойштедтер
11
Шиманьский
10
Игбоун
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
3
Аликин
9
Терентьев
2
Круговой
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
17
Гиоргобиани
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
Московское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 0:0. «Уфа» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Двумя матчами в понедельник завершится девятый тур чемпионата России по футболу
ТАСС15 сентября в 17:14
«Динамо» Москва – «Уфа». 16.09.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru15 сентября в 15:20
«Динамо» — «Уфа». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 16 сентября 2019 года
LiveSport.ru15 сентября в 01:00
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