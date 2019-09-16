Московское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 0:0. «Уфа» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в девятом туре РПЛ

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