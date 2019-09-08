Московское "Динамо" сыграло вничью с латвийским футбольным клубом РФШ в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" отличился Клинтон Нжи.

«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Политика Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Происшествия Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.

Политика Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".

Общество Падение крана на дом в Канаде попало на видео Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.

Хоккей Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака» в матче КХЛ Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Политика Петербург находится на 16 месте по явке на выборах Северная столица оказалась одним из самых вялоголосующих регионов в стране. По состоянию на 12:00, УИКи посетили всего 249 тыс. 830 человек.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Общество Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Армия и оружие Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.

Политика В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Политика Гахария стал новым премьер-министром Грузии Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Футбол Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Явка на выборах в Волгоградской области на 18:00 составила 33,98% По данным на 18:00 явка на выборах губернатора и регионального парламента в Волгоградской области составила 33,98%, это более чем на 2% больше, чем явка была на это время в 2014 году.