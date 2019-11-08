РПЛ
Газета.Ru«Динамо» утвердило Новикова в должности главного тренера клуба
Кирилл Новиков утвержден в качестве главного тренера московского "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
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Новиков удачно дебютировал в новом статусе, Шиманьски впервые отличился за «Динамо»
Спорт день за днем08:01
Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона
Sport24.ruвчера в 11:13
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