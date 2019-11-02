РПЛ

РБКРБК«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «ВТБ-Арена имени Льва Яшина» завершилась со счетом 1:1.
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