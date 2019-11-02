Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «ВТБ-Арена имени Льва Яшина» завершилась со счетом 1:1.

«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»

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